Garri Raagmaa ⟩ Näljamängude asemel biomajanduse eelisarendamine

Rünnaku korral pole aga abi ka pilgeni täis elevaatoritest ja kütusemahutitest sadamates – need üksikud objektid saab nagu praegu Ukrainas kauglöökidega hävitada. Stoicescu laiemas kriitikas «Eesti ühiskond on lõhenenud majanduslikult ning poliitiliselt ja ideoloogiliselt. Jõukuse koondumine Harjumaale on viinud selleni, et pea kolmandik elanikkonnast ihkab teadlikult või alateadlikult ebademokraatiat…» peitub aga ka lahendus, millega tegelikult lausa kolm probleemi korraga lahendada.