Kalev Stoicescu ⟩ Kõnelegem Eesti julgeolekust avameelselt

Teises ja kolmandas nooruses inimesed mäletavad 1974. aastal soome keelest eesti keelde tõlgitud raamatut «Avameelselt abielust», milles räägitakse intiimelust valehäbita. Käesolev lühike lugu selgitab samuti avameelselt, kuigi muidugi mitte sensatsiooniliselt minu tagasihoidlikku arvamust Eesti julgeolekust, nagu see on praegu ja nähtavasti lähitulevikus.

Inimesel või perekonnal on reeglina tugev ja õigustatud turvatunne, kui ta on terve, füüsiliselt heas vormis ja kaitstud (ta on ka enesekaitsevõimeline), tema põhilised majanduslikud ja isiklikud/olmelised vajadused on rahuldatud, ta on vaimselt tasakaalustatud ja pigem optimistlik, ta saab toimetada – eriti oma kodus –, nagu ta tahab, ning tal on häid ja usaldusväärseid sõpru ja kolleege.