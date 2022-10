Vambola Paavo ⟩ Toidujulgeolek on vaid paberil, riigil kodutöö tegemata

Elevaatorid on, ent seal ei hoiustata midagi. Parem pole olukord igapäevaste toiduainete varumise ja ladustamisega. Pelgalt NATO pakikestele loota ei maksa. Need on mõeldud ikkagi sõjaväele. Maaeluministeeriumi kõrge ametniku Alo Aasma sõnul Eestis riiklikku teraviljavaru praegu ei ole. Samas annab ta mõista, et asi on töös ja probleemiga tegeldakse. Kui kaua see aega võtab, jääb selgusetuks.