Pärtel Piirimäe ⟩ Vajame humanitaar- ja sotsiaalteadlasi, et maailma probleeme lahendada

Kui hea elu kõigile on saavutatav tehnoloogiliste läbimurrete abil, siis näib tõepoolest mõistlik, et peaksime toetama eeskätt just praktiliste erialade omandamist. Nõnda on järjekindlalt kujundatud arvamust, et niinimetatud pehmed teadused on kasutu luksusfunktsioon, ühiskonnale kulukas hobi või mõnede noorte lapsepõlvepikendus, mida me keerulistel aegadel ei saa endale õieti lubada. Heal juhul on tunnistatud humanitaarhariduse funktsiooni rahvuse säilitajana. Näiteks ettevõtja Jaak Nigul on Postimehes 2019. aastal kirjutanud: «Akadeemiline vabadus maksumaksjate kulul peab olema piiratud teemadega, millel on reaalse kasu potentsiaal. Lisaks muidugi teatud mahus meid eestlasteks tegevad rahvusteadused.»