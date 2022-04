RAHVASTIK ⟩ Lea Danilson-Järg: abi ukrainlastele olgu hooliv ja altruistlik

Ukraina sõda on kestnud praeguseks juba üle kuu ning endiselt ei tea keegi, kas ja kuidas see lõpeb. Küll aga on teadust appi võttes siiski võimalik teha mõningaid tulevikku suunatud järeldusi. Tänases Postimehe Fookuses ongi jutuks äsja demograafide poolt Ukraina kohta koostatud rahvastikuprognoos, mis koosneb tegelikult mitmest erinevatest eeldustest lähtuvast stsenaariumist.