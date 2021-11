Elu on nagu jalgrattasõit – tasakaalu hoidmiseks tuleb edasi liikuda (Albert Einstein). Pooleaastasel lapsel ja mitu kuud kosmoses kaaluta olekus viibinud inimesel on tõsiseid raskusi käimisega, sest nad ei suuda hoida tasakaalu, kirjutab emeriitdotsent Evald Übi.

Majandusearenguks on vajalik tasakaal nõudluse ja pakkumise vahel. Tasakaalu mõistet saab kõikjal rakendada.

Lauri Vahtre kirjutas indiviidi ja riiklike huvide tasakaalust (PM 12.11). Teises kirjutises arvas Joonas Laks (PM 12.11), et erakonnad on ringkaitses ja ei soovi rahvahääletust, erakondade grupihuvid pole tema arvates tasakaalus rahva arvamusega. Selgelt väljendub see segadustega presidendivalimisel. Kui praegune riigikogu koosseis ei suuda või ei taha jõuda kokkuleppele, siis ülejärgmistel presidendivalimistel võib segadus jätkuda.