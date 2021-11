Kõige esimene rahvahääletus iseseisvas Eestis peeti 1923. aastal algkoolide usuõpetuse küsimuses. See oli ka esimene rahvaalgatuse korras toimunud rahvahääletus. 14.–16. oktoobrini 1933 korraldati rahvahääletus uue põhiseaduse poolt või vastu. Läbisaamiseks oli vaja 50 protsenti ehk 381 537 poolthäält. Rahvahääletusel said suure ülekaalu poolthääled. Samuti oli suur rahva aktiivsus, sest ainuüksi Tallinnas käis hääletamas 78,3 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. 12. märtsil 1934 sai rahvahääletuste paljulubav tulevik aga järsu lõpu, ent mitte okupatsiooniga, vaid kui meie oma riigivanem need ära keelas. Praegu kehtiv rahvahääletuse seadus on vaid formaalne dokument, mis on oma stagneerumuses muutunud kasvajaks meie ühiskonna organismis – võõrkeha, mis narrib ja närib Eesti Vabariigi põhiseaduse esimest paragrahvi.