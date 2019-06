Maarja Vaino. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Lugesin teatava hämmeldusega Eneken Laanese kirjutist, mis oli vastus minu artiklile «Mitteinimesi tulebki häbistada?!».

Eneken Laanese esimene eksitus on see, et ta paneb kõhklematult ühte ühe partei – EKRE – ja rahvusluse kui sellise. Teiste sõnadega ta tõepoolest kinnitab seda tunnet, mis paljudel inimestel on juba mõnda aega, et oma vahkvihas ühe partei vastu on vasakäärmuslased (kui mina olen paremäärmuslane, eks siis Laanes pea olema vasakäärmuslane) pannud ühte patta kindlapiirilise erakonna ja rahvuslikud tunded laiemalt.

Loomulikult esindab EKRE rahvuslikke vaateid, seda teeb ka näiteks Isamaa ning seda tuleb ette ka teiste parteide puhul. Nii palju võiks siiski olla eristusvõimekust, et üks partei ei saa parimagi tahtmise juures esindada kõiki rahvuslikult mõtlevaid inimesi. Kui Laanese jaoks on tõestuseks, et ma salamisi levitan EKRE vaateid, üks artikkel, mis juhuslikult ilmus mingil tähenduslikul päeval, siis on see meelevaldne möödalugemine. (Artikli ilmumispäeva otsustab tavaliselt toimetus, mitte autor.) Kui ta aga näeb seda seost seetõttu, et partei juhid on minu sugulased, siis alahindab ta mind kui naist, eeldades, et olles meeste hääletoru, puudub mul iseseisev mõtlemisvõime ja oma sõltumatud seisukohad, millest ja millal ma kirjutan. Mina nii šovinistlik ei oleks. Aga nõue, et ma «mõistaksin hukka» mõned «reljeefsed väljendused», mõjub ikka juba päris Stalini-aegsena, kui oma naha päästmiseks tuli valesti mõtlevatest sõpradest ja sugulastest avalikult lahti öelda.

Tõepoolest, kas Laanes ikka annab endale aru, millist ideoloogilist praktikat ta sel moel mahitab?

Enekes Laanese teine eksitus puudutab tema pahameelt selle üle, et ma kasutan klassikute tsitaate ning teen seda kontekstiväliselt. Või tõlgendab hoopis tema konteksti meelevaldselt? Mida peab Laanes silmas väite all, et «Meri ja Krossi kaitseks tuleb küll öelda, et igaüks, kes on tuttav nende sõnaga, teab, et nad ei oleks kunagi Vaino artikli Euroopa-vastasele retoorikale alla kirjutanud.»? Enda teada ei ole ma kunagi kasutanud Euroopa-vastast retoorikat. Rändeleppe kritiseerimine ei ole Euroopa-vastasus. Pigem tõlgendab Laanes Euroopat väga selges ideoloogilises raamistikus ning seega häirib teda igasugune viide mõtetele, mis «tema Euroopale» ei vasta. Aga Euroopa kogu oma rikkaliku kultuuripärandiga on siiski laiem mõista ega tohiks olla kaaperdatud ühe kindla huvigrupi poolt. Kui lugeda Krossi ja Meri sõnu, siis Euroopa kõrval rõhutavad nad alati ka Eesti huve, Eesti hoidmist ja Eesti armastust. Selles kontekstis olen nende tsitaate ka kasutanud.

Sama probleem kui sõnaga Euroopa, on ka mõistega demokraatia. Ma tahaks väga loota, et Eestis leidub omajagu inimesi, kes Tammsaaret loevad ja tema sõnu tunnevad. Mul ei ole olnud hirmu, et keegi leiaks üles Tammsaare artikli «Demokraatia ja voorused», vastupidi, võiks rohkem leida. Nii selles kui ka mitmes teises artiklis võtab Tammsaare kirglikult sõna demokraatia kaitseks ning autokraatia vastu. Ta räägib valitsemise läbipaistvuse olulisusest, samuti sellest, et demokraatia ei ole lihtne riigikord, aga me peame selle korra säilimise nimel pingutama. See on täpselt see kontekst, milles ma tsitaati ka kasutasin, viidates sellele, et poliitikas osalemine peab olema läbipaistev.

Kui «Kõigi Eesti» liikumine osaleb poliitikas (ja meeleavalduste ning erinevate üleskutsete kaudu ta seda teeb!), siis peaks tal olema piisavalt julgust ja ausust, et öelda välja, mis parteilisi hoiakuid ta esindab. Mitte pugema ebamäärase «kodanikuliikumise» õilsa sildi taha, mis «armastab kõiki». Demokraatia, nagu ka Euroopa, on palju laiem mõiste kui üks konkreetne ideoloogiline programm. Demokraatia tähendab paljuhäälsust. (Muide, sõna pluralism on meie debattides juba ammu unustatud.) Ja sellist paljuhäälsust, kus aktsepteeritakse erinevaid hääli. Autokraatia «teisi hääli» meelsasti ei kuula. Ja seetõttu võime öelda, et niisuguse autokraatse hoiaku sugemeid esindab kahjuks meie president ja kõik need, kes soovivad vaigistada sedasama paljuhäälsust oma vastaseid kiiresti ja radikaalselt sildistades. Ja see ongi tänane kontekst, milles on kasutatud Tammsaare autokraatia-kriitilist tsitaati.