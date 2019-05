ETV debatt välispoliitika ja julgeoleku teemal möödus tempokalt. Saatesse oli kutsutud kaheksa erakonna esindajad ja seetõttu pidid kõik saatekülalised oma mõtteid kiirelt ja selgelt esitama. Välispoliitika on valdkond, kus Eesti erakondade vahel ei esine väga suuri erinevusi. Seetõttu olid saates edukaimad just debateerijaid, kes suutsid teistest oma seisukohtade poolest erineda ja oma erakonna seisukohti kõige paremini televaatajatele selgitada.

Jaak Madison oli antud debatis EKRE-le omaselt agressiivne. Mitmetel välispoliitika teemadel oli EKRE esindajal erinev seisukoht pea kõigist teistest saatekülalistest. Seetõttu oli just saate esimeses pooles suuresti üksinda kõigi teiste debateerijate vastu. See võimaldas EKRE esindajatel saada enim saateaega oma arvamuste esindamiseks ja viibida enim pildil. Kahjuks kasutas Madison mitmel korral oma sõnavõtte teemast kõrvale kaldumiseks, näiteks vastas ta saatejuhtide küsimusele Le Peni külastuse mainekahju osas hoopis Danske panga skandaali mainekahjust rääkimisega. Kindlasti tekitas Danske skandaal Eestile mainekahju, kuid see on täiesti iseseisev küsimus Prantsusmaa poliitiku visiidi kasust või kahjust. Lisaks suutis Madison debati vältel pilduda süüdistusi nii Paeti, Kaljulaidi kui ka erakondade rahastuse suunas ning käitus kohati ebaviisakalt ka saatejuhtide suhtes. Positiivse külje pealt suutis Madison kõneleda nüansirikkalt Eesti piirilepingust Venemaaga ja tuua välja näiteks vahe tänapäeva ja 90ndate poliitilise olukorra vahel ning seada kahtluse alla Venemaa huvi rahvusvahelistest lepingutest kinni pidamisel. EKRE esindaja sõnavõttudest kumas selgelt läbi vastuseis võimu koondumisele Euroopa Liidu tasandile ja seeläbi suutis Madison edukalt seista enda erakonna arvamuse eest.