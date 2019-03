Mart Helme, Kaja Kallas ja Jevgeni Ossinovski esindasid debatis oma erakondi ja vastavaid maailmavaateid ausalt ja arusaadavalt. Mart Helme suur pluss oli hea ja piltlik sõnakasutus, mis võimaldas edastada oma sõnumit efektiivselt, arvestades väitluse väga suuri ajalisi piiranguid. Kahjuks lipsas Helmele omaselt väitlusesse ka sisuliselt põhjendamata sõnavõtte, nagu viited etnilisele puhastusele, kogukondadele või juba tuttavaks saanud peade veeremisele. Kaja Kallasele võis kohati kaasagi tunda, sest paistis, nagu oleks ta Eesti Vabariigi peaminister ja peaks enda valitsust opositsiooni eest kaitsma. Nõnda kulus Kallasel kolmeminutilistest vastustest pea alati pool, et vastata eelneva 10 minuti jooksul kõlanud rünnakutele Reformierakonna aadressil. Kuigi kohati ei õnnestunud väitlejal jutupunkte teemakohaseks siduda, suutis Kallas siiski panna piisavalt survet oma valimispäeva peamisele konkurendile Ratasele. Kahjuks oli ka see Kaja Kallase suurim mure – Reformierakonna positiivse programmi asemel keskendus ta Keskerakonna programmi analüüsile. Jevgeni Ossinovski oli debatis kui tugev spetsialist – asjatundlik, fokuseeritud ja teemakohane. Samal ajal ei suutnud Ossinovski Ratasega võrreldes võtta väitluses juhtrolli ja SDE programm ei domineerinud ei vasak- ega liberaalsel skaalal.

Kristina Kallas ja Helir-Valdor Seeder katsid kõik baasvalijate jutupunktid, kuid jäid esimesest grupist selgelt maha. Sõna said Seeder ja Kallas vähem kui liidrid ning suuresti seepärast, et kumbki väitleja ei suutnud oma põhiteemasid tuua väitluse fookusesse suure nelikuga võrdsel määral. Mõlemalt kuulsime eesmärke: olgu see väliskapitali vähendamine Eesti 200 poolt või regionaalpoliitika arendamine Isamaalt, kuid neil jäi puudu nii põhjendustest kui seletustest, kuidas nende ettepanekud ellu rakendada.

Kaheksa osalejaga pooleteisttunnises debatis ei saa kõik paratamatult sama suurt tähelepanu – sel korral olid nendeks, kes väitluses suurt rolli ei mänginud, Züleyxa Izmailova ja Kaul Nurm. Izmailova tugevus oli varasematest debattidest tuttavates Roheliste jutupunktides mahepõllundusest ja energiakasutusest. Mõlemad teemad on kindlasti olulised Roheliste põhivalijaile, aga suurema toetuse saavutamiseks oleks vaja konstruktiivselt katta laiemat teemaderingi. Seetõttu jäi ka selles väitluses Izmailova roll väheoluliseks. Kaul Nurm ütles päris debati alguses, et kuigi Vabaerakonna toetus jääb kõigi küsitluste järgi kindlalt künnise alla, pääsetakse ikkagi riigikokku. Kahjuks jäi Nurm aga debatis praktiliselt märkamatuks ja raske on näha, miks peaks täna just Vabaerakonna poolt hääletama.