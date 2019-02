Majandus valdkonnana on kahtlemata laiem, kui pooleteisetunnise saatega käsitleda jõuab. Etteantud piirides ja valitud teemadel tegid nii saatejuhid kui osalejad head tööd, ehkki osaliselt kippus väitluse asemel formaat muutuma ülekuulamiselaadseks. Paremad väitlejad suutsid siiski ka selles saates olla ühteaegu nii argumenteerivad kui reageerivad vastaste toodud mõtetele. Lõplikku tõde saates ei selgunud, küll aga saab hinnata osalejate panust teemade ja parteidevaheliste erinevuste selgitamisse.

Priit Alamäe esines osalejatest kõige paremini. Nii vastustes saatejuhtide küsimustele kui repliikides põhjendas ta oma seisukohti, tuues välja, miks Eesti 200 asju niimoodi näeb või milleks mingit poliitikat vaja on. Ta suutis olla ühtaegu nii reageeriv, viidates oma sõnavõttudes vastaste ideedele, kui ka korrektne selles, et vastas ka tegelikult esitatud küsimustele. Need tugevused püsisid läbi saate ja erinevate teemade, kusjuures võimaluste piires üritas Alamäe tuua juttu probleemide algpõhjuse ehk Eesti 200 meelest demograafia juurde.