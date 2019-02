Valimisdebatt 20. veebruari õhtul. FOTO: Kuvatõmmis

ERRi valimisstuudio kaitse- ja välispoliitikast pakkus poliitilise debati asemel võimalust mõista teemasid puudutavaid väljakutseid riiklikul tasandil. Sõnavõttudes ei joonistunud välja olulised programmilised erinevused, vaid pigem erakondade raudvara analüütilised võimed. Niisiis keskendub antud hinnang esinejate mõttekäikude sisukusele – või selle puudumisele.

Julgeolekuteema kulges mööda kolme peamist telge – kaitsekulutused, kaitsepoliitika suunad ja liitlassuhted.

Üldiselt nõustuti, et kaitsekulutustega on hästi, aga võiks olla veel paremini. Kui Leo Kunnas (EKRE) ja Andres Herkel (Vabaerakond) olid kõige selgemalt selle poolt, et uute sõjaliste võimekuste tekitamiseks tuleks võtta kaitselaenu, siis Sven Mikser (SDE) vastas kainestavalt, et lisaks alginvesteeringule tuleb arvestada ka uute püsikuludega, ent nendeks praeguse kahe protsendi juures vahendeid pole. Pigem on oluline toetuda koostööle liitlastega. Koostöö teemal jäi aga õõnsaks Kunnase seisukoht, et USAlt tuleb paluda sõjalist abi miljardi euro eest ja «küll see tuleb».

Kogenud poliitikud suutsid edukalt vältida saatejuhtide kahvlit, et mille arvelt kaitsekulutusi tõstetakse - küsimusi pareeriti edukalt selgitusega, et need asjad otsustatakse koalitsioonikõneluste käigus. Veel torkas siin värskendavalt silma Rasmus Lahtvee (Eestimaa Rohelised) seisukoht, et klassikaliste kaitsekulutuste tõstmisest on olulisem sise- ja psühholoogilise kaitse arendamine.

Samal teemal jätkas tugevalt Margus Tsahnka (Eesti 200), kes kõneles laiapõhjalise kaitsepoliitika prioritiseerimisest ja toetas seda ka arvudega. Jaanus Karilaid (KE) üritas siit noppida punkte, väites et tasuta maakondlikud bussiliinid ongi sisejulgeoleku jaoks vajalikud – ent see mõjus pigem katsena rõhutada oma erakonna poliitilist sõnumit kui teemakohase argumendina.

Väitluse üks kõige nauditavamaid plokke puudutas liitlassuhted. Kui esiti provotseerisid saatejuhid esinejaid küsimustega NATO lagunemisest ja USA eemaletõmbumisest, siis tegelikult jõuti ka mitmete oluliste nüanssideni. Luik rõhutas, et Trump on Trump, aga Eesti koostöö USAga on täna hea ning Euroopasse on vägesid juurde toodud. Tsahkna tõi ka välja, et kuigi liitlassuhted on nõrgenenud, on selle tulemusena Euroopa riikide kaitsekulutuste maht aga hüppeliselt kasvanud.

Kaitseteemadel käis läbi veel rida pisemaid küsimusi, millest enim väärib tähelepanu Eesti-Vene piiritaristu väljaehitamine. Kui saatejuhid üritasid Urmas Paetilt (RE) uurida, kas piiri kiirendatud korras väljaehitamine on ikka võimalik, siis olulisema küsimuse tõstatas Lahtvee – kas «tara» on tõesti kuluefektiivne lahendus ning takistaks kedagi peale metsloomade?

Kaitseteemal jäid kõige rohkem seega kõlama endised kaitseministrid Mikser ja Tsahkna, tänane kaitseminister Luik esines oma tuntud headuses julgeolekuteema teises pooles. Vähemusutavalt mõjusid aga Karilaid ja üllatuslikult muidu valdkonda hästi tundev Kunnas. Herkel ja Paet ei üllatanud kumbagi pidi, samas kui Lahtvee jättis märgi maha paaris vähemolulises küsimuses.

Välispoliitika plokis kõneleti enim Euroopa tulevikust Brexiti, parempopulismi ja immigratsiooni kontekstis, natukene ka kaitse- ja välispoliitika seostest.

Üldiselt tõdeti, et rändeteema läheb Eesti rahvale korda, kuigi massiimigratsiooni pole Eestis veel nähtud. Kunnas prognoosis, et kliimamuutuste tulemusena võib massiränne Eestit tabada 10-30 aasta perspektiivis, mis mõjus aga viigilehena EKRE populismi õigustamisel. Luik kui konservatiivse erakonna esindaja käsitles teemat peenemalt –eestlased on väikerahvas, mistõttu on identiteedi ja kultuuri kaitsmine oluline. Paeti tuleb aga kiita selle eest, et ta osutas Eesti kahanevale rahvastikule ning asjaolule, et kui me välistööjõudu ei soovi näha, siis peame leppima tagasihoidlikuma maksutulu ja majandusarenguga.

Kõige nüansirikkamat analüüsi pakkusid välispoliitika plokis Mikser, Paet ja Luik, kes rääkisid konkreetsetest meetmetest rände piiramisel lähteriikide toetamise kaudu ja ka sellest, kuidas Trump on teinud Eesti jaoks diplomaatiliste raskemaks – kui varem sai hääletada koos kõigi liitlastega, siis nüüd tuleb teatud küsimustes pooli valida.

Kui Lahtvee, Tsahkna, Karilaid ja Herkel panustasid välispoliitika arutelusse konstruktiivselt, siis Kunnas tegi siin plokis mitu väitluslikku möödalasku. Esiteks jättis ta praktiliselt vastamata kahele moderaatori küsimusele, mis puudutasid pagulaste tagasi saatmist ning referendumit EL liikmelisuse osas. Kui sellele lisada pigem hüsteeriat külvav retoorika «radikaliseerunud kodanike madalatemperatuurilisest sissisõjast Euroopas», siis jäi Kunnase esinemisest välispoliitika teemadel kõige nõrgem mulje.