VÄITLUSSELTSI LIIKMETE OTSUS VÄITLUSE VÕITJA OSAS

Kohtunikepaneel: Martin Küüsmaa, Kristin Parts, Richard Kesküla

Kohtunikepaneeli arvates võitis väitluse Keskerakond. Keskerakond suutis näidata, et halli passi omanikel on probleem ja et riik võiks neile vastu tulla, kuna praegustel tingimustel on neil kodakondsuse omandamine keeruline. Ehkki Isamaa tõi vastukaaluks idee, et praegune süsteem toimib, ei tähenda see, et olukorda ei võiks paremaks muuta. Fakt, et praegused halli passi omanikud olid kunagi nooremad ja õppimisvõimelisemad, vähendab küll Keskerakonna peamise argumendi kaalukust, kuid ei lükka seda ümber – inimestele vastu tulemine tooks neile ikkagi kasu.

Isamaa toodud kahjud lükkas Keskerakond ümber: Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse õigusega suveräänsetele otsustele, eriti kuna plaan pole viidatud artiklis kirjeldatud kõigile 20.08.1991 siin elanud inimestele kodakondsuse andmine, ning kodakondsuse pealesurumise asjaoluga, et seda ei saagi väitluses toodud plaaniga juhtuda.

Paneeli liikmed leidsid, et erakonnad väärivad kiitust rohke tõestusmaterjali kasutamise ja seeläbi väitlusele selge raami loomise eest. Kiiduväärt oli ka asjaolu, et vastaste toodud andmetesse suhtuti kriitiliselt ja toodi välja nõrgad kohad, nt. halli passi omanike soovi saada Eesti kodanikuks muutumine ajas. Väitluse muutsid kvaliteetsemaks mõlema poole püüded vastaste toodud mõtteid otseselt ümber lükata.

Parandamisruumi leiab mõlema poole selgitustes. On arusaadav, et niivõrd lühike formaat ei luba ühtegi teemat süvitsi analüüsida, aga võimaluse korral võiks statistika ja selgituste tasakaalu muuta selgitustele suurema mahu andmise suunas. See võimaldaks ka eri poolte argumente omavahel võrrelda: nt. kui suur võib õigusliku järjepidevuse riive olla, et halli passi omanike elu lihtsustamine oleks ikkagi olulisem. Oluline oleks näidata, kuidas iga toodud argument seostub plaaniga: miks just sellepärast peaks plaani ellu viima ja mis elluviimisega muutub.

Täname erakondi huvitava väitluse eest ja ootame huviga järgmiseid väitlusvoore.