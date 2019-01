Eksib see, kes usub, et Moskva provotseerib Eestis ebastabiilsust ja tõukab meie maad Euroopa Liidust ja NATOst välja. Praegusel ajalooetapil on Kremlile tarvilik stabiilne ja ennustatav Eesti. Miks?

Aga sellepärast, et Venemaa on sanktsioonide tingimustes eluliselt huvitatud, et otse tema külje all asuks vaikne oaas kapitali investeerimiseks ja oma majandushuvide transiidi tagamiseks Euroopasse.