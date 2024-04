JAAK AAVIKSOO Lahenduse meie haridusraha probleemidele võib anda kutseharidus

Jaak Aaviksoo leiab, et õpetajate palgaks 120 protsenti Eesti keskmisest palgast on täiesti tehtav.

On tähelepanuväärne, et õpilaskoha maksumus kutsehariduses jääb alla nii alus- kui üldharidusele, mis on selges vastuolus nii sisuliste hariduskaalutluste kui ka rahvusvahelise praktikaga ning viitab tasakaalustamatusele eri haridustasemete vahel, kirjutab akadeemik Jaak Aaviksoo.