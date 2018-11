Muidugi on mõistlik enne vana süsteemi lammutamist kaaluda selle paremaks muutmise võimalusi. Kuid lappida ja paremaks teha on mõtet jätkusuutlikke süsteeme. Pensionisüsteemi teise samba nõrkusi ja jätkusuutmatust kinnitavad mitmed arvutused – nii neilt, kes juba kasutavad selle väljamakseid (kuulun minagi nende hulka) kui ka tulevikuseisu prognoosivatelt analüütikutelt (Allan Elerand, « Teine sammas on kasulik pankadele ja kindlustusfirmadele », PM, 17.09; Kristjan Järvan, « Kui kaua me püramiidskeemis raha põletamist kannatame », PM 14.09, Indrek Neivelt, « Pensionisammas vajab mitte sanitaar- vaid kapitaalremonti », ERR 27.10).

Kust tuleb esimese samba raha? Muidugi maksab pensione riik, kuid raha tuleb mitte pensionärilt endalt ta tööaastate jooksul tehtud maksetest, vaid praegusel ajal laekuvast sotsiaalmaksust. Seda maksavad maksumaksjad. See sotsiaalmaks, mida kodanik maksis oma töötamise ajal, on ammugi kulutatud tollastele pensionäridele. Võiks siis öelda, et riik maksab kodanikule pensioni selle eest, et oma sotsiaalmaksu makstes toetas kodanik neid, kes olid tollal pensioniikka jõudnud. Kuid ükskõik kui palju on inimese tööelu jooksul makstud sotsiaalmaksu, on see raha ammu kulutatud. Talle endale makstav pension on otsekui tunnustus kunagi tehtud töö ja makstud sotsiaalmaksu eest.