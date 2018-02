Ivan Makarov koolijuht Aguri punakontserdist: see pole armastus, vaid Stockholmi sündroom

Paari viimase aasta jooksul on meedia ja poliitikud Eesti inimesed nii tuimaks teinud, et ei oskagi vääriliselt hinnata väidet, et nad peavad andeks andma, ja selleks tuleb panna nende lapsed Tallinna pommitamise aastapäeval laulma nõukogude laule.

Seda teemat on kirglikult arutatud ja nagu ikka – nullilähedase tulemusega: koerad hauguvad, aga punane laulukaravan läheb mööda Eesti pealinna tänavaid muudkui edasi. See ongi viimaste aastate trend: olgu see Tallinna linnapea oma PBK ja Volvoga või Eesti president oma naisi jätkuvalt solvava valiku ja presidendikantselei rööpaseadjast ülema niigi üüratu palga tõstmine just siis, kui töötavatelt pensionäridelt võeti nende sandikopikad – ühiskonna nurin ei lähe võimu otsustajatele üldse korda. Nad ei tunne vähimatki piinlikkust, ei tunnista vigu, ei anna sentigi tagasi ega tagane tolligi võrra, kuna nad on võimul ja nendel on seega täiesti vabad käed ja siiras pilk, nagu Kremli peremehel.

Ohjad Tallinnas ongi selliste inimeste käes, kelle suur eeskuju on aastasadu pannud oma pilli järgi tantsima ketti pandud karud ja väiksemad rahvad.

Eriti valel ajal ja valel kujul Tallinnas korraldatavast nõukogude laulude kontserdist on kirjutanud väga erinevad inimesed Madis Millingust Sergei Metlevini. Kui juba nende eredad võrdlused ja loogika ei mõju, siis asi on tõesti lootusetu. Ohjad Tallinnas ongi selliste inimeste käes, kelle suur eeskuju on aastasadu pannud oma pilli järgi tantsima ketti pandud karud ja väiksemad rahvad.

Kui räägime selle näidisaktsiooni kohatusest, arvestades siinset rahvast tabanud mahalaskmisi, massiküüditamisi ja inimestele peale surutud siiani lõputuna paistvat sõjakat idiotismi, siis räägime kurtidele kõrvadele. See, et tantsitakse, juuakse viina ja mängitakse karmoškat leinapäeval ja ka lausa haudadel, on ühe «nendele» lähedase kultuuri traditsioon. Mõningate meiepoolsete täiendustega: tullakse lauludega, mille saatel inimeste elu hävitati ja kaasatakse selleks nende inimeste noori järglasi.

See pole enam nali, kuigi vahva sõdur Švejk rääkis üsna lõbusalt lahutatud hooradest Mourkovast ja Šouskovast, kes püüdsid kinni vana leierkastimehe, tassisid metsa ja vägistasid seal metsikul kombel ära. «Leierkastimees heitis viiendal päeval hinge ja need lirvad olid veel nii jultunud, et tulid tema matustele. See on juba perverssus!» pajatas Švejk.

Sunniviisiline laulatamine

Väide, et tegemist on süütu nostalgilise muusikaga, mis kehastab vanema põlvkonna noorusaegu, vajaks täpsustamist: vanemad inimesed armastavad just neid laule vaid tänu sellele, et tollane kolossaalne ideoloogiline plaadimasin ainult nendega oligi laetud. See pole armastus, vaid Stockholmi sündroom, sest inimesi laulatati selle kultuuriga sunniviisiliselt.

Aastakümneid ei tohtinud Nõukogude Liidus ametlikult esitada ja levitada muusikat, mis ei olnud loodud parteiaparaadi kinnitatud heliloojate, sõnaseppade ja lauljate poolt.