Tõlkes leitud Eesti: vana hobusekronuga kavalate sipelgate maale

Nimi sihtrühma silmis ja kõrvus

Kutse pressikonverentsile Kavalate Sipelgate Talus («The developments of Estonian tourism sector will be discussed more thoroughly in the joint press conference of Enterprise Estonia and Statistics Estonia /…/ in Tricky Ants Farm») võib panna külalise arvama, et talule on pandud unikaalne vimkaga nimi nagu mõnele Inglismaa pubile. Kui aga selgub, et kavalatel sipelgatel on ka kõrts («May will see the opening of Tricky Ants' Tavern»), siis võib külalisel tekkida õigustatud küsimus, miks kavalad sipelgad Eestis nii populaarsed on. Eestlane võib selgitamisega jänni jääda, sest tema ei saa aru, mis sipelgatest räägitakse. Eesti keeles kannavad need kohad Kaval-Antsu nime. Kaval-Antsu nimest oli ingliskeelses tekstis otsustatud tõlkida vaid «kaval», aga Ants oli end kavalalt «ise» tõlkinud – «Ants» on inglise keeles «sipelgad».