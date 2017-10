Nädal karikatuuris: poliitik saab lõpuks puhata, ilm on hukas ja võitlus orjapidajatega

ESMASPÄEV, 16.10: valimised on läbi ja poliitik võib rahulikumalt hingata. «Miks valimisaktiivsus kukkus? Kas suuremad valimisringkonnad ja haldusreform viivad kohaliku võimu inimestest kaugemale? Ehk oli uusi inimesi ja ideid vähe?» küsitakse Postimehe juhtkirjas peale kohalikke valimisi.

Päeva karikatuur 16.10 / Urmas Nemvalts

TEISIPÄEV, 17.10: partide aeg on läbi. «Küsimus on eelkõige selles, kas ollakse valmis jõuliselt seisma hariduspoliitiliste ja teiste valikute eest, mis ei lase keskerakondlikul paralleelmaailmal tulevikku edasi kanduda,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas kujunevatest jõujoontest Tallinnas.

Päeva karikatuur 17.10 / Urmas Nemvalts

KOLMAPÄEV, 18.10: ilm on hukas. «Elevuseks ega rõõmustamiseks pole põhjust, kuna tegelikult saime kaudselt osa globaalsest probleemist, mis tugevasti mõjutab arenguriike ning seal elavate inimeste tervist,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas Opheliast.

Päeva karikatuur 18.10 / Urmas Nemvalts

NELJAPÄEV, 19.10: koalitsioonikõnelused Tartu vanglas. «Erakonnad pritsivad sõnavahtu, aga samas ei võeta korruptsiooni kuigi tõsiselt. Ühiskonna roostel lastakse riiki närida,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 19.10 / Urmas Nemvalts

REEDE, 20.10: siil ja Kalevipoeg võitlevad orjapidajatega. «Ainus kaitse petiste, sulide ja kelmide vastu on kaine ning kriitiline mõtlemine,» nenditakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 20.10 / Karikatuur: Urmas Nemvalts

LAUPÄEV, 21.10: ka valija on väsinud. «Kui aga keegi sunnib teda vägivallaga, pettusega või kasvõi viina eest valima nii, nagu tema ei taha, siis on see kuritegu, mille eest võib kolmeks aastaks vanglasse saata,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.