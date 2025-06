MAIT KRAUN Raha metafüüsika ehk mis on kulla «olemuslik väärtus»?

Esiteks, tabeli gaasilised ja vedelas olekus elemendid (kokku 14). Ma loodan, et ei pea seletama, miks neid rahana pole mõistlik kasutada. Teiseks, lantanoidid, aktinoidid ja elemendid nagu arseen – need on toksilised või radioaktiivsed (kokku 34). Kolmandaks, leelismetallid ja leelismuldmetallid on väga reaktiivsed (kokku 12). Neljandaks, elemendid, mis on liiga haruldased või maa peal üldse ei leidu (kokku 26). Viiendaks, elemendid, mida on liiga palju (kokku 27). Alles jäävad roodium, pallaadium, plaatina, hõbe ja kuld. Kõik need liigitatakse väärismetallide alla. Kõigil neil on enamus raha omadusi olemas.

Roodiumit on umbes sada korda vähem kui kulda. Veidi liiga napp, aga see on ka rabedam (raskem töödelda). Plaatina ja pallaadium avastati alles mõni sajand tagasi, nende sulamistemperatuur on kulla ja hõbedaga võrreldes kõrge. Samuti võib tekkida probleeme nende eristamisel muudest metallidest. Plaatinal on aga raha omadused olemas ning esindusraha tagatiseks see tänapäeva tehnoloogia juures isegi sobiks.

Hõbe on väga hea raha ja viimased aastatuhanded kinnitavad seda. Veidi piirab hõbedat aga tuhmumine ja mõningad probleemid äratuntavuse puhul. Trükipressi leiutamine muutis võimalikuks esindusraha, mille tõttu hakkas hõbeda tähtsus vähenema. Esindusraha tulek tähendas, et suurem osa väärismetallidest oli vaja hoiustada (mitte ringluses hoida). Kuna hõbedat oli lihtsalt nii palju rohkem kui kulda, liikusid ühiskonnad puhta kullastandardi poole (19. sajandi alguses).