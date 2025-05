Tänavu pole hästi läinud ei USA aktsiaturul ega riigivõlakirjadel. See tuleneb suuresti sellest, et rahvusvahelised fondid on vähendanud USA varade osakaalu oma portfellis. See omakorda nõrgendas ka USA dollarit. Majanduse tormilisemaks muutudes hakkasid investorid pigem USAst põgenema.

Põhimõtteliselt võiks turvavaluuta olla igasugune üle maailma kaubeldav valuuta, mida saab kasutada stabiilse ja usaldusväärse väärtuse akumuleerimise vahendina. See peab andma mingist vaatenurgast, mingi portfelli suhtes võimaluse riske maandada. Eri aegadel on seda otstarvet täitnud USA dollar, Inglise nael, Šveitsi frank, Jaapani jeen ja ka terve rida väiksemaid valuutasid. Kõik sõltub sellest, mida mingil hetkel liigitatakse tugevaks valuutaks. Tõsiasi on see, nagu nendib kõrvalloos Peeter Koppel, et praegusel ajal selliseid sisuliselt polegi.