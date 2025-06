HEIKKI SAL-SALLER Me ei tohiks noori inimesi nõnda alandada

Üldhariduskooli ajalooõpetaja Andres Kraas teeb 29. mai Postimehe veebiarvamusloos «Haridus ja rumalus astuvad ühte jalga» maha kutseharidust, kirjutades järgmist: ministeerium on /--/ läbi surunud nn kutseharidusreformi, mille keskmes on ametikoolidele kohustusliku keskhariduse kaelamäärimine. Samas jäetakse arvesse võtmata, et reaalses elus lähevad kutsekasse enamasti need, kes õppeedukuses gümnaasiumi tasemele ei küündi. Miks on siis vaja neid noori, tööoskuste omandamise arvelt, tervelt neli aastat sund-keskharidustamisega piinata /--/, teades juba ette, et neist lastest niikuinii mingeid intellektuaale iial ei tule?