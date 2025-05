Jääb mulje, et ministeeriumis tegeldakse enamasti asendustegevusega, tõelistele valupunktidele tähelepanu pööramata. Samas on hariduses miljon asja, mis koheselt muutmist vajaksid! Kuigi Lenini õpetused on ajaloo prügikasti heidetud, on suurem osa koolikorraldusest ja õppekavadest endiselt tugeva nõukaaegse kõrvalmaiguga ning õpetaja amet tänaseni nii moraalselt kui materiaalselt väärtustamata. Seetõttu viib paljude noorte haritud inimeste tee koolist kauges kaares mööda, samas jäävad vanakaadiväe read järjest hõredamaks.