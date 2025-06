MART NORMET «Mis meist saab?» Ene-Liis Semper: reaalne maailm on midagi muud kui inimeste kokkulepped. Vaata klippi!

«Tänu individualismi pealtungile on süvenenud tunne, et maailm koosnebki inimestevahelistest kokkulepetest. See on tegelikult absurd. Ja seda suurem on šokk siis, kui mõni kokkulepe muutub, nagu me hiljuti näinud oleme. Keegi ei ole selle peale mõelnud, et need inimestevahelised kokkulepped ei ole kogu maailm. Need võivad iga hetk muutuda. Samas kusagil on ka see «reaalne maailm». Minu meelest on see jube ohtlik, et me ei tegele olemasoleva reaalsusega, me ei õpeta oma lapsi selles keskkonnas käituma, ei õpeta sellega koostööd tegema ja sellest midagi õppima.»