MIS MEIST SAAB? Ene-Liis Semper: elu on kiire, aga muutused meie mõttemaailmas toimuvad liiga aeglaselt

Milleks elada? Et istuda punkris? Ei ole just lahe perspektiiv. See lõpu küsimus, nagu ka alguse küsimus, on hästi komplekssed. Ma olen viimased 6 aastat veetnud muuhulgas haridussüsteemis ja mõelnud palju selle peale, kuidas kasvatatakse loovisikuid või üldse lapsi.

Selle asemel, et rääkida, kellel on vahvad punkrid ja kellel ei ole, peaks pigem mõtlema, kuidas anda inimestele tagasi kontakt keskkonnaga, kus nad elavad ja kuhu nad on sündinud. Ma pean silmas reaalset keskkonda, mitte inimeste enda tekitatud keskkonda. Viimasel ajal räägitakse palju demograafilisest kriisist. Need lapsed, kellest me puudust tunneme… mida me neile õpetame? Kuidas anda neile elamise oskus, elamise julgus, vastutustunne, tundlikkus. Kõik need omadused, mida me tahame, et inimesel oleksid. Selleks tuleks minu meelest mõelda kaugemale, kui lihtsalt see, et lapsed peavad sündima.​