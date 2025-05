Ministeeriumi ametnik olla on erakordseid võimeid vajav töö, ükski reaõpetaja ei saa oma oskustega sinna lähedalegi, aga missioonist pole mõtet rääkidagi. Kuidas muidu on võimalik, et hariduse parendamisele pühendunud töötajat on kerge palgaga teise ministeeriumisse üle osta? Järeldus: kõige olulisem on igal juhul töötasu. Ainus, kelle puhul tuleb teha küsitlusi ja uuringuid mõistmaks, miks klassi ees töötamine pole populaarne, on õpetaja. Kuidagi ei suudeta välja öelda, et lojaalsuse ametile ja rahulolu oma tööga määrab valdavalt palk ja eelkõige palk. Sellele järgneb kõik muu, nagu sotsiaalsed garantiid, lugupidamine ühiskonnas. Ja lugu on peetud ikka ametitest, mis võimaldavad jõuda materiaalselt vähemalt rahuldavale järjele. Õpetaja palgast peame siiski rääkima. Valitsusel õnnestus streigist õhk visinal välja lasta ja küllap ollakse tulemusega väga rahul. Nüüd võib lahendusi lükata kui kaugele tahes. Olud tulid appi. Aga see vaimustav palgatõusu uudis tekitas ka palju teisi mõtteid.