RAINER SAKS Venemaad ähvardab oluline tagasilöök infosõjas

Mõlema riigipea ühisavalduses nõutakse sõja algpõhjuste kõrvaldamist ja mõlemad jätkavad jõupingutusi rahu saavutamiseks Ukrainas. Nii nagu kogu visiit tervikuna, oli ka kohtumine välja mängitud, kui Hiina RV tugev toetusavaldus Venemaale. Hiina RV ei soovi küll investeerida Venemaale või siduda Hiinat kuidagi teistmoodi kohustustega toetada Venemaa tegevusi, kuid eilne ühisavaldus tähendab seda, et Hiina RV toetab Venemaa positsiooni sõjas Ukraina vastu. Mõnevõrra võib selline avalik nihe olla põhjustatud Ukraina viimaste kuude süüdistustest Hiina RV vastu sõjalise toetuse andmise eest Venemaale. Hiina ja Venemaa kohtumise üldine fraseoloogia oli aga selgelt USA vastane ja see on Hiina RV positsiooni kujunemise peamine põhjus.