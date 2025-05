Moskvasse saabuvad 9. mai üritustel osalevad väliskülalised. Ukraina droonirünnakud on põhjustanud väga suure segaduse Venemaa lennuliikluses, kuid Moskvasse saabuda otsustanud riigijuhid toimetatakse kindlasti Moskvasse kohale. Pealegi ei ole neid liiga palju. Venemaa enda avaldatud info osalejate kohta näitab, et veidi rohkem on nähtud vaeva Aasias ja külaliste hulgast leiab ammu möödunud aegade meenutusena Mongoolia, Vietnami ja Laose riigipead. Venemaa üritab kogu üritusega näidata diplomaatilise isolatsiooni puudumist, kuid kõigi külaliste hulgas on olulised vaid Hiina RV ja Brasiilia riigipead. Nemad tagavad Venemaa inimeste jaoks kogu ürituse tõsiselt võetava rahvusvahelise taseme.