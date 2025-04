Ene-Margit Tiit kirjutas Postimehes hiljuti sellest, nagu oleks Eestis kaks raha – üks, millest on alati puudus, ja teine, mida alati jätkub. See oli tabav osutus, ainult et probleem ei puuduta mitte Eesti riigieelarvelist raha versus Euroopa Liidu rahad, mis oli Tiidu artikli keskmes. Probleem puudutab minu meelest hoopis mingisugust uut ühiskonnakorda, mida raha kasutamise kaudu kehtestatakse. Sest hiljutisest küsimusest, kas ja kui palju peaks tõstma riigiametnike palku ning uudisest, et Tallinna linnavalitsuse palgad tõusid kõrgemale ministripalkadest, järeldub ju üheselt: olemas on üks rahakott, kus rahapuudust ei ole, ja teine rahakott, mis on alati tühi.