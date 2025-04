ENE-MARGIT TIIT Eesti riigi kaks raha

Eestlane on näinud ja kasutanud mitmesugust raha – lisaks meie tänastele eurodele südamele väga armsaid Eesti kroone, enne seda üsna kulunud välimusega nõukogude rublasid, vanemad meie seast mäletavad ka rahareformieelseid nn vanu rublasid, veel vanemad aga ehk on näinud ka Saksa marku. Ja sõjaeelseid Eesti kroone. Tänapäeval arveldame enamasti virtuaalse rahaga, mõned meist kasutavad ka krüptoraha.

Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid rahast, mida kasutab ja kulutab Eesti riik meie kõigi heaoluks. Ja sellest on alatasa puudus – nagu on rahast puudus ka suures osas kodumajapidamistest, nii et alailma tuleb teha raskeid otsuseid – mida (väga vajalikku) tegemata jätta ja kust koomale tõmmata.