Venemaa president esines küll pikema monoloogiga seniste Vene armee õhurünnakute kohta Ukraina linnadele, üritades tõestada, et tegemist oli rünnakutega sõjaliste objektide pihta. Samas ta ütles, et Ukraina presidendi ettepanekus tuleks selgusele jõuda, kasvõi kahepoolselt suheldes, ja ei välistanud sellise kokkuleppe võimalust. Tegemist on väikese nihkega Venemaa presidendi fraseoloogias, sest varem on Ukraina ettepanekuid parimal juhul ignoreeritud ja kahepoolsete avalike otsekõneluste võimalust välditud. Põhjus on eelkõige selles, et Venemaa ametlik seisukoht on käsitlenud Ukraina presidenti kui ebaseaduslikku riigipead.