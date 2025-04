RAINER SAKS Mida Venemaa enda kuulutatud vaherahu varjus tegelikult korda saatis?

Ukraina president ja kaitseväe juhataja avaldasid eilse päeva jooksul mitu korda teateid Vene armee jätkunud rünnakute kohta Ukraina positsioonidele. Rindejoone piirkonnas ilmunud teated kirjeldavad peamiselt suurtükiväe ja droonide rünnakuid, aga Vene üksused on üritanud mõnes punktis ka edasi tungida. Võib öelda, et Vene armee rünnakute aktiivsus on langenud, kuid vaherahu ei ole jõustunud.

Taktikalises plaanis üritas Vene armee kasutada Ukraina vägede tegevuse peatumist logistika korraldamiseks. Nagu viimase sõja-aasta jooksul igapäevaselt näha, on Vene armeel suuri raskusi rasketehnika ja muude sõiduvahendite rindejoonele toomisel. Seepärast kasutati vaikust, et kiiresti seda sõjatehnikat juurde vedada. Lisaks on mitmes rindelõigus olnud Vene armeel probleeme jõgede ületamisega, kuna Ukraina armee on tulemuslikult hävitanud vaenlase mobiilseid pontoonsildu. Nüüd asuti kiiremas korras rajama pontoonsildu nendes kohtades.