RAINER SAKS Kui Ukrainal keelatakse liituda NATOga – kas kompromiss või konsensus?

Seni on üldiselt vaid teada, et Londoni kohtumistel peaks uuesti arutatama Venemaa ja Ukraina nii vaherahu kui ka laiemate rahutingimuste ettepanekuid. Ukraina presidendi andmetel kohtuvad 23. aprillil Londonis USA, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Ukraina delegatsioonide esindajad, et arutada «rahuettepanekuid». Ukraina president vähemalt jätab mulje, et üritatakse kooskõlastada midagi ühise rahuettepaneku taolist. Juhul kui see õnnestuks, oleks selline koordineeritud ühine positsioon tugev tagasilöök Venemaale. Kuigi taolise koordineeritud positsiooni saavutamine Londonis on vähe tõenäoline, on Vene valitsusmeedia aktiivsus jätkuvalt kõrge.