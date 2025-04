MIHKEL KUNNUS Paanikasse pole mõtet sattuda, aga asised inimesed ei unista

Rahvusvahelist Maa päeva tähistades võib kergesti tekkida mõte, et maailm on keskkonnakrahhi äärel. Sest paljude näitajate järgi see tõesti nii on. Kuigi kaheldamatult on näitajaid, mis on paranenud, nagu kirjutab Taani politoloog Bjørn Lomborg. Pildi selgekssaamiseks tuleb teha eristusi. Kellelgi läheb hästi ja kellelgi halvasti. Ja milline on perspektiiv. Muidu ei lõppe iial mõttetu vaidlus selle üle, kas asjad lähevad üldjoontes hästi või halvasti.