BJORN LOMBORG Miks kõige suurem saastaja on vaesus

New Delhi on mattunud sudusse.

Rahvusvahelist Maa päeva tähistades võib kergesti tekkida mõte, et maailm on keskkonnakrahhi äärel. Meid külvatakse pidevalt üle kohutavate ennustustega saabuvast kliimakatastroofist ja hoiatustega planeedi eelseisvast hävingust. Kuid see on eksitav. Paanikasse laskumise asemel peaksime korraks mõtlema, kui palju oleme juba suutnud keskkonna parandamiseks ära teha – ja mõistma jõukuse võtmerolli selle võimaldamisel, kirjutab mõttekoja Copenhagen Consensus president Bjorn Lomborg.