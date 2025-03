JUHTKIRI Sotsid rahvuslike huvide poolt või vastu?

Muudatuse üle on vaieldud pikalt ning mõningane selgus on sündimas, kuid selle läbiminek sõltub lõppkokkuvõttes ikkagi eeskätt keskerakondlaste ja sotsiaaldemokraatide saadikute riigimehelikkusest, rääkigu nad, mida iganes soovivad.

Ajalooliselt on olnud tegemist Lääne survel Eestile pealesurutud lahendusega, et suurendada okupatsiooniajal Eestisse asunud inimeste sidusust meie riigiga ning tagada kodurahu, ehkki ühelgi meid patroneerinud riigil polnud ette näidata ajalooliselt sarnast kogemust võrdväärse arvu asustuskolonistidega.

Meie eelistatuim lahendus on olnud Eestisse tulnud inimestele ja nende järglastele Eesti kodakondsuse pakkumine, millel mõistagi on mõned eeltingimused, nagu enesest lugupidavas riigis ikka. Aja jooksul olemegi tasapisi liikunud soovitud suunas.

Imperialistlikule Venemaale see muidugi ei meeldi: pole meeldiv kaotada valimisõiguslikke manipuleeritavaid ettureid, kelle seas hübriidoperatsioonidega külvata rahuolematust ja neid võib olla vabastamagi tulla. Aastal 2025 on Venemaa kodakondsus paraku üsna hea maailmavaate marker. Tõsi, Venemaa on teinud sellest loobumise maksimaalselt keeruliseks.