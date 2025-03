Ühest küljest võiks rõõmustada selle üle, et eksperimentaalfüüsik Ago Samoson on avastanud kümme aastat tagasi loodud e-hääletuse täienduse – valijale loodud võimaluse kontrollida, kas e-hääl jõudis korrektselt e-valimiskasti. Kahjuks järeldused, mis ta sellest teeb, ei ole reaalsed.

Kui valija on hääletanud, siis on tal tõepoolest võimalik kontrollrakendusega oma häält avada ja seda valikut näha. See hädavajalik kontrollvõimalus loodi e-hääletuse läbipaistvuse suurendamiseks, et valija ei peaks usaldama ainult elektroonilist süsteemi ja valimiste korraldajaid.