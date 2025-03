AGO SAMOSON Valimised ehk e-mäng koduväljakul

Mitmesugused organisatoorsed, juriidilised ja tehnilised vastuolud on saatnud kahjuks kogu valimiste tiigrihüpet. Üle e-varju hüppamine võis olla õigustatud Eesti kuvandi kujundamiseks, aga enam mitte uues julgeolekuolukorras. Poliitiliste valikute tunnustamise konsensus on juba keeruline küllalt, sellele valimiste protsessi ja kontrolli ebamäärasuste lisamine teeb olukorda ainult halvemaks.

Valimiste ründe vastu võitlemisel on palju detaile, aga tähtis on näha ka n-ö suurt pilti, mis tuvastab nendest just kõige kriitilisemad. Eksperimentaalfüüsiku karjäär on õpetanud tegema mudeleid, mis kirjeldavad ka väga keerulisi nähtusi oluliste ja ainult oluliste parameetrite abil, arvestades sealjuures ressursside piiratust. Tundub, et seda oskust jääb poliitikas puudu üldiselt ja ka e-valimiste puhul, kui kaks tudengit avastavad valimissedelite lihtsa vahetamise võimaluse peale 20 aastast süsteemi arendamist, kasutamist ja kiit(le)mist.