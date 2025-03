ANDRE HANIMÄGI Sotsidel pole mõtteski hääleõigusega kaubelda

Jevgeni Krištafovitš ees ja Andrus Ansip tema taga on millestki valesti aru saanud: sotsiaaldemokraadid ei kauple Vene ja Valgevene kodanike hääleõiguse küsimuses küll mingilgi moel. Vastupidi, kokkulepe on jõus, sotsiaaldemokraatide allkirjad all riigikogus menetluses oleval eelnõul ning valmisolek seda toetada nii, et Vene ja Valgevene kodanikud kohalikel valimistel juba sel sügisel hääletada ei saa.