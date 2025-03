Jevgeni Krištafovitš Sotsid, Eesti kodanike hääleõigus pole mingi vahetuskaup

Selline seisukoht on tõsine oht Eesti julgeolekule ning demokraatia toimimisele. Valimisõigus ei tohi olla poliitiline vahetuskaup, mida kasutatakse läbirääkimistel vankrina, mille kaudu suruda läbi teisi poliitilisi huve.

Eesti on olukorras, kus meie idanaaber Venemaa peab agressiivset sõda Ukraina vastu ning Valgevene toetab seda sõjategevust. Sellises olukorras ei saa me endale lubada, et nende riikide kodanikud omavad hääleõigust meie kohalikel valimistel ja seeläbi võivad mõjutada võimu kujunemist Eestis.