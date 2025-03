AIVO HÄRMASTE Laske otsustada liikluse üle neil, kes teavad, mida nad teevad!

Suuresti ei ole kasu kõrgete ametnike targutustest, et kuidas ja miks. Liiklusega peaks toimetama ikkagi spetsialistid, olenemata parteilisest kuuluvusest. Paraku on selline seis meie liikluses põhjustatud sellest, et teemat arendama kipuvad tegelased, kellel selleks pädevus puudub. Kokku võivad tulla ju igasugused komisjonid, kus tähtsad asjamehed tarka juttu suust kuuldavale toovad. Et ikka peaks tegema, peaks muutma, peaks ehitama, peaks parendama. Plaane on tore teha, aga kus siis teod on?