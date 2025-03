INDREK SCHWEDE Pole vabandamist, pole ka lõimumist

Kohalikel venekeelsetel pole autoriteetset katusorganisatsiooni ja nad ei ole vaadetelt ühe mütsi all. Nende seast esile kerkinud poliitilised liidrid on trotslikult teatanud: meie isiklikult ei ole kedagi okupeerinud ja meil pole kellegi ees vabandada. See olevat lääne väärtustega kooskõlas: vanemate patte ei saa määrida laste kaela. Sarnast seisukohta on tõtanud jagama mitmed eestlastest arvamusliidrid.