Loogika selle taga on ju iseenesest lihtne: suurrahval ei ole vaja oma identiteedi pärast muretseda, sest tema kogumass on lihtsalt nii palju võimsam, et väiksemad nihked selles – olgu immigratsiooni või millegi muu kujul – lihtsalt ei mõjuta nn põhikehandit. Väikerahvale on igasugune muutus palju eksistentsiaalsema tähendusega. Tema olemasolu saab olla tagatud ainult teadliku identiteedi kaudu, muidu hajub ja sulandub ta kiiresti ja märkamatult mõne suurrahva sekka.

Just sellepärast oli Eesti Vabariigi põhiseaduse kirjutajatel olnud tarkust kinnitada üle, et Eesti Vabariik on rahvusriik. See ei ole lihtsalt üks suvaline maalapp, kus elavad erinevate riikide kodanikud. See on maalapp, kus on olemas rahvas, põlisrahvas, kes läbi keeruliste olude on küpsenud riigirahvaks ning kellel seetõttu – erinevalt teistest siin elavate rahvuste esindajatest – on õigus selle riigi asjade üle otsustada ja riigi olemust määratleda.