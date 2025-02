USA viimased avaldused on kitsendanud Saudi Araabias toimuvate läbirääkimiste ulatust ning kinnitavad, et seal ei toimu Ukraina rahuläbirääkimisi. USA ametnike sõnul on kohtumise eesmärk selgitada välja, kas Venemaa on valmis asuma Ukrainaga läbi rääkima. Venemaa saadab Saudi Araabiasse välisministri ja presidendi välisnõuniku, mis tähendab, et tegemist on delegatsiooniga, mis võtab kohtumist väga tõsiselt. Võib olla kindel, et Venemaa üritab USA-le suruda peale väga laia spektriga läbirääkimised.