RAINER SAKS Märgid näitavad, et Ukraina jaoks on tulemas midagi suurt

USA jätkab väga energilist tegutsemist. Näib, et omaette taktikaline eesmärk on suruda kõigile peale intensiivne tempo rahuprotsessi kiireks käivitamiseks, jätmata kellelegi aega pikemalt järele mõelda ja venitada või initsiatiiv üle võtta. See kõik ei tähenda, et USA juhid teavad, kuidas kogu protsess lõpuni kulgeb. Võib olla kindel, et meedias on palju müra, spekulatsioone ja paanikat, mis ei kajasta reaalseid protsesse. Selles sõnumite džunglis ei suuda isegi Venemaa pidevalt kaasa joosta.

Ukraina president lahkus Minskist visiidile Araabia Ühendemiraatidesse. Ühendemiraadid on aidanud Ukrainal vahendada mitmeid vangide vahetusi ning külastus on seega loomulik. Et Ukraina president saabus niivõrd otsustaval ajal sellele visiidile, viitab võimalusele, et Saudi Araabias lähipäevil (ilmselt teisipäeval) algav Venemaa ja USA läbirääkimisdelegatsioonide kohtumine võib üle kasvada millekski enamaks. USA riigisekretär sõnas, et lähemad päevad näitavad, kas Venemaa on päriselt valmis rahuläbirääkimisteks. Saudi Araabiasse saadetav Venemaa delegatsiooni koosseis on kindlasti tõsiselt võetav ja ei ole mõeldud lihtsalt taktikaliselt aega venitama, aga kindlasti ei kavatse Venemaa jätta muljet USA survele järele andmisest.