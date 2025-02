Haridus- ja Noorteameti (HARNO) juhitud programmid valiti äsja rahvusvahelisel valitsusasutuste tippkohtumisel 150 ülemaailmse riikliku algatuse seast kolme kõige uuenduslikuma sekka. PISA testide tulemused kinnitavad järjepidevalt meie haridussüsteemi tugevust, rahvusvahelised väljaanded kirjutavad meie hariduse eduloost ning igal aastal soovivad sajad välisdelegatsioonid õppida Eesti kogemusest. Meil on põhjust uhkust tunda – Eesti haridus on üks maailma parimaid.

Samas ei kajastu need saavutused alati igapäevaelus – enam kui 21 000 noort vanuses 15–29 ei õpi ega tööta ning meie noorte töötuse määr on Eurostati andmetel 22 protsenti – üks Euroopa Liidu kõrgemaid. Kui iga viies noor ei leia tööd, ei ole see ainult majanduslik probleem, vaid ka signaal, et paljud noored jäävad ilma vajalikust toest ja võimalustest.