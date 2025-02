PRIIT TAMRA Sõiduõpe ja liiklusohutus – kelle huvid loevad?

Väikeriikide halduspoliitika kujundamine on keeruline protsess, mis sõltub mitmetest teguritest: riigi suurusest, majanduslikust olukorrast, poliitilisest süsteemist ja geograafilisest asendist. Sellel on nii eeliseid kui ka puudusi. Ühelt poolt võimaldab väiksem haldusaparaat kiiremalt ja paindlikumalt otsustada, kuid teisalt võib see kaasa tuua vähese ekspertiisi ja läbipaistmatuse otsustusprotsessides. Kahjuks on viimasel ajal jäänud tugev mulje, et liigume soovimatutel radadel, kus avalduvad eeltoodud negatiivsed tegurid.