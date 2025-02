GARRI RAAGMAA Kodu ei müüda naljalt – osa selle väärtusest on hindamatu

Üks kinnisvarafirma väidab, et müüb su kodu nagu enda oma. No aga OMA kodu ju üldjuhul ei müüda. Kodusid on küll mitmesuguseid. Mõnes keeles ei olegi «kodu». Teisel on aga kodu lausa kindlus. Mõned kodud on palju vähem kui teised. Näiteks amortiseerunud tikutopsi suuruse köögiga korter paneelmajas, mille naabritele sa ka pärast 30 aastat tere ei ütle. Võrdle seda kiigeplatsi ja pubiga sooja külakogukonnaga, kus üksteist alati aidatakse ja kus mudilased saab poeskäiguks naabrimemme silma all murule mängima jätta.