PEETER KOPPEL Iga kodu pole veel investeering

See varaklass on kinnisvara. Ei, ärikinnisvaraga pole probleemi. Selle saab peas tehniliselt komponentideks lammutada ja lõpuks jõuda vastuseni, kas tootlus vastava riski juures on rahuldav või mitte. See on seega peaaegu lihtne. Või noh – nii lihtne, kui majanduskeskkonna adekvaatne defineerimine olla saab.

Elukondliku kinnisvaraga on aga veidi teisiti, sest inimese (just inimese ja antud juhul mitte investori!) jaoks pole «objekti soetamine» mitte ratsionaalsetel kaalutlustel põhinev otsus (investeering), vaid pigem emotsionaalne ja muudest teguritest tulenev valik. Veelgi enam – see on (paljuski) emotsionaalne otsus, millega kaasneb tavaliselt aastakümnetepikkune laenukohustus. Ükskõik kui ilusaks hästi lõhnastatud kinnisvarainimesed seda kõike ka ei räägiks, on «kodu» siiski emotsionaalne kontseptsioon, ning selle ostmine kellegi teise rahaga pole midagi muud kui laenuga tarbimine. Jätke meelde – kodu on enamasti laenuga tarbimine!