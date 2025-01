Viimati lugesin taolist arvamust erakonna ERK liikme Marika Lauriku (Postimees, 17.01.2025) sulest, kes hoiatas, et tagasihoidlike eestlaste jaoks on paljude teiste Eestis elavate rahvuste temperament liiga allutav ja lärmakas, see tekitab koolistressi ja terviseriski, ja lõpetuseks ütles, et muulased peavad sulanduma, valdama riigikeelt, võtma omaks meie käitumistavad, austama kombeid ja ajalugu (...).